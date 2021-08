Alshop diz não ver ameaça à democracia, mas sim uma crise momentânea

A Associação de Lojistas de Shoppings (Alshop) afirma que só teve conhecimento do manifesto da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), que pede a pacificação entre os três Poderes, via imprensa. Apesar de dizer que tem como diretriz o não envolvimento em temas políticos, a entidade afirma que não vê ameaça à democracia.



"De qualquer forma, não vemos nenhuma ameaça à democracia mas sim uma crise momentânea entre os poderes. A Alshop continuará lutando por uma economia mais dinâmica que favoreça o setor produtivo sobretudo o lojista de shopping", diz a associação em nota.



A entidade representa 40 mil lojistas de shoppings associados de todo o País.