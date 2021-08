Bolsonaro recebe duas multas por andar sem máscara no interior de São Paulo

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) recebeu duas multas em sua passagem pelas cidades de Iporanga e Eldorado, localizadas no Vale do Ribeira, interior de São Paulo. Bolsonaro infringiu regras sanitárias ao caminhar sem máscara de proteção pelas ruas das duas cidades.



O governo paulista informa que o valor total das multas pode chegar a R$ 3 milhões. Além da autuação dupla deste fim de semana, Bolsonaro cometeu a mesma infração em outras três ocasiões no estado de São Paulo.



O presidente foi à região onde passou parte da adolescência para visitar a mãe. Na manhã deste sábado, em transmissão ao vivo nas suas redes sociais, ele e sua equipe - todos sem máscara - fizeram um recorrido de quase uma hora pela fazenda em que Bolsonaro morou com os pais.