Jorginho Mello informa que foi escolhido como vice-líder do governo no Senado

Um dos membros governistas de maior destaque da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid, o senador Jorginho Mello (PL-SC) anunciou nesta sexta-feira, 13, em suas redes sociais que foi escolhido como vice-líder do governo no Senado. Mello comemorou a nova posição afirmando que agora ela lhe permitirá uma "atuação ainda maior nas votações da Casa". A indicação de vice-líderes do governo nas casas do Congresso é feita pelo presidente Jair Bolsonaro.



"Atualizando a bio: além de vice-líder do Governo no Congresso, acabo de ser eleito vice-líder do Governo no Senado, o que me permitirá uma atuação ainda maior nas votações da Casa", publicou o senador em suas redes sociais.



Jorginho é próximo do presidente, e é conhecido por abraçar as causas de Bolsonaro. Na última terça-feira (10) durante reunião da CPI, no mesmo dia que estava prevista a votação da PEC Voto Impresso na Câmara, Mello chegou a se manifestar a favor do tema. "O ministro Barroso está tentando fazer uma queda de braço que não tem importância nenhuma", disse ele em crítica ao presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Luís Roberto Barroso, que virou o principal alvo de Bolsonaro.