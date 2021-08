Ricardo Barros critica CPI: 'Não existe corrupção no governo Bolsonaro'

Ricardo Barros em depoimento à CPI da COVID nesta quinta-feira (foto: Jefferson Rudy/Agência Senado)

“A narrativa de corrupção do governo Bolsonaro é deles (da CPI). Não existe corrupção.”





Barros afirma que o contrato para a compra das vacinas do laboratório indiano não foi sequer executado e diz estar tranquilo quanto às suas declarações para a comissão.





“Eu fui ministro da Saúde e sei do que estou falando". Ele disse ainda que todas as suas alegações são feitas com base em documentos e reclama da condução de seu depoimento para a CPI.





"O jogo não tava bom, ele (Aziz) era o dono da bola e resolveu encerrar o jogo. Mas não vou permitir que eles enganem o Brasil", afirmou. A sessão foi encerrada depois que Barros acusou a CPI de atrapalhar negociações para compra de vacinas.

