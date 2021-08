Fux ressalta a Aras a necessidade de defesa da democracia

Presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux se encontrou com o procurador-geral da República, Augusto Aras, nesta sexta-feira (6/8). A reunião foi convocada para discutir a crise entre os Poderes. O presidente Jair Bolsonaro tem realizado ataques reiterados contra o Supremo, seus ministros e o sistema eleitoral.

Os principais alvos desão o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Luís Roberto Barroso, e o ministro Alexandre de Moraes.No encontro com, Fux destacou a necessidade de se proteger a democracia, pediu uma posição mais forme do procurador com relação as declarações e atos do presidente da República e disse que ele deve ficar vigilante ao sistema democrático.