General Ramos toma posse na Secretaria-Geral: 'Ao lado do meu amigo Jair'

(foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

O general do Exército Luiz Eduardo Ramos tomou posse nesta terça-feira (3/8) como ministro de Estado Chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República. Nas redes sociais, ele afirma que ‘como bom soldado’ estará ao lado do seu 'amigo' Jair Bolsonaro (sem partido).





Tomei posse hoje com ministro da Secretaria-Geral. Nova missão dada por @jairbolsonaro que eu, como bom soldado, cumprirei com honra e determinação. O vídeo ilustra o lugar que sempre quis estar e sempre estarei: ao lado do meu amigo Jair. Seguimos juntos em defesa do Brasil!%uD83D%uDCAA%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 pic.twitter.com/LmuuwMnN4f %u2014 Ministro Luiz Ramos (@MinLuizRamos) August 3, 2021







O militar substitui Onyx Lorenzoni no cargo após ele ter sido nomeado para assumir o novo Ministério do Trabalho e Previdência. Antes, Ramos era chefe da Casa Civil, que agora será comandada pelo senador Ciro Nogueira (PP-PI).





As mudanças fazem parte da reforma ministerial do governo Bolsonaro. Visando apaziguar sua relação com o Congresso Nacional, o chefe do Executivo espera que a ida de Ciro e Onyx blinde as duas Casas, com o apoio do 'Centrão', bloco que une parlamentares de partidos que formam a maioria no órgão.





O general é considerado um dos mais leais colaboradores e amigos do presidente da República. Antes de assumir a Secretaria-Geral, ele disse em entrevista ao jornal Estadão que não esperava sair da Casa Civil. "Eu não sabia, estou em choque. Fui atropelado por um trem, mas passo bem", afirmou.





No entanto, ressaltou que apoiaria qualquer que fosse a decisão de Bolsonaro. "O presidente é ele, eu sou soldado, cumpro missão. Aprendi, em 47 anos de vida militar, que soldado não escolhe missão. Se ele me der outra no governo, eu aceito", completou.

* Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.