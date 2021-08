Veja fotos: manifestantes defendem voto impresso em Belo Horizonte

Manifestação pelo voto impresso e em apoio ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido) na Praça da Liberdade (foto: Leandro Couri/EM/D.A)

Ao som de "Eu sou Bolsonaro com muito orgulho, com muito amor", manifestantes se reúnem na Praça da Liberdade#Bolsonaro #Manifestacao #BH pic.twitter.com/vaUho5ehey — Estado de Minas (@em_com) August 1, 2021

fazem, na manhã deste domingo (1º/8), a favor do voto impresso e em apoio ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido) O %u200B%u200Bprotesto começou às 10h, na, no Bairro Funcionários, na Região Centro-Sul da capital mineira. Veja fotos.O ato contou com um carro de som.'Estamos aqui clamando pela democracia no Brasil'', dizia o locutor.As pessoas se vestiam com o traje usual dos apoiadores do presidente: bandeiras do Brasil, camisas da Seleção Brasileira de futebol e roupas verde e amarelo. Faixas com os dizeres 'Brasil exige transparência' e 'voto impresso auditável' também foram espalhadas pela praça.Além disso, outros cartazes criticavam o. A máscara de proteção era um acessório usado apenas por uma parte dos manifestantes.