Bolsonaro sobre apoiadores: 'Meu exército é o povo brasileiro'

Bolsonaro utilizou transmissão para defender a adesão ao voto impresso no Brasil (foto: Reprodução) Na live semanal em que prometeu mostrar provas sobre fraudes em urnas eletrônicas brasileiras, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) tratou de outros temas, mas não apresentou materiais , e sim, indícios. No entanto, ele aproveitou a transmissão para inflar sua militância e disse que seu exército é o "povo brasileiro".









"Conseguimos trazer de volta o patriotismo para o povo brasileiro e tem gente incomodada com isso. Quer destruir isso usando as armas da democracia. O povo não vai permitir isso, e digo a vocês que o meu exército é o povo brasileiro", afirmou.





O presidente também exaltou as Forças Armadas , dizendo que elas "preservaram a liberdade" dos brasileiros no passado.





"A história viveu momentos difíceis, mas a nossa liberdade foi preservada. Onde as Forças Armadas não acolheram o chamamento do povo, o povo perdeu sua liberdade. Orgulho da minha Marinha, do meu Exército e da minha Aeronáutica. Orgulho das forças de segurança nacional", concluiu.