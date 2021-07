BH e mais 120 cidades terão protestos contra Bolsonaro neste sábado (24/7)

Novas manifestações contra Bolsonaro vão acontecer neste sábado (23/7) (foto: Túlio Santos/EM) Ministério da Saúde, a pandemia de COVID-19 e a polarização dos movimentos políticos, está marcada para este sábado (24/7), mais uma manifestação contra as ações do presidente Jair Bolsonaro (sem partido). Em meio a denúncias de corrupção envolvendo o, ae a polarização dos movimentos, está marcada para este sábado (24/7), mais uma manifestação contra as ações do presidente









A Campanha Nacional “Fora Bolsonaro” foi criada em junho de 2020 e reúne a Frente Brasil Popular, Frente Povo Sem Medo, as Centrais sindicais, partidos políticos de oposição (PT, PSB, PDT, PSOL, PCdoB, PSTU, PCB, PCO e UP), organizações e articulações da sociedade civil.

Em nota, divulgada na quarta-feira (21/7), os integrantes afirmam que é preciso combater a ação “criminosa” do atual presidente durante a pandemia da COVID.

“Ao mesmo tempo em que sabota todos os esforços da sociedade para vencer o coronavírus, Bolsonaro ataca diariamente o regime democrático brasileiro e busca, inequivocamente, as condições para imposição de um regime autoritário que destrua as instituições republicanas para acabar com as liberdades democráticas”, dizem.





Mais uma vez, as entidades pedem que todos usem máscara PPF4 e levem álcool em gel e mantenham distanciamento se possivel.





A última manifestação contra Bolsonaro aconteceu em 3 de julho em cerca de 290 cidades do país e do exterior. Foi o terceiro grande protesto contra o chefe do Executivo federal em dois meses.

Locais de concentração:





Norte

AP – Macapá – Praça da Bandeira | 16h

PA – Altamira – Em frente Celpa/Equatorial | 8h

RO – Guajará-Mirim – Parque Circuito | 9h

RO – Ji-Paraná – Casa do Papai Noel | 8h30

RO – Porto Velho – Praça do CEU da zona leste, rua Antônio Fraga Moreira, 8250 | 8h30

RO – Porto Velho – Campo Florestão na Av. Jatuarana | 16h



Nordeste



AL – União dos Palmares – Rua XV de Novembro (semáforo Globo) | 9h

BA – Ilhéus – Panfletagem ao lado do BIG-Meira no Malhado (entrada na Feira Popular) | 9h

BA – Ilhéus – Caminhada Praça da Irene (Av. Soares Lopes) | 12h30

BA – Itabuna – Jardim do Ó | 9h

BA – Paulo Afonso – Igreja N.Sra do Perpétuo Socorro | 9h

BA – Salvador – Campo Grande até Praça Municipal | 10h

BA – Serrinha – Praça Centenário | 9h

CE – Baturité – Praça da Matriz | 8h

CE – Fortaleza – Praça Portugal | 15h

CE – Juazeiro do Norte – Região do Cariri – Rua São Pedro | 8h

MA – São Luís – Praça Deodoro | 9h

PB – João Pessoa – Carreata Josafa Taveira, Mangabeira | (*Aguardando Infos)

PB – Patos – Praça João Pessoa (CEPA) | 8h

PB – Sousa – Praça da Estátua (Rua Cônego José Viana, Estação) | 7h

PE – Arco Verde – Praça da Bandeira | 9h

PE – Bezerros – Anfiteatro atrás da Igreja da Matriz I 9h

PE – Garanhuns – Fonte Luminosa | 9h

PE – Palmares – Praça Paulo Paranhos | 9h

PE – Petrolândia – Polo e STR | 7h30

PE – Petrolina – Praça da Catedral | 9h

PE – Recife – Praça do Derby | 10h

PE – São José do Egito – Ato unificado Sertão do Pajeú na Feira Livre Central | 8h

PE – São José do Egito – Feira Livre I 8h

PE – Serra Talhada 10h Pátio da Feira

Centro-Oeste

DF – Brasília – Museu Nacional | 15h

MS – Ponta Porã – Minhocão (Antiga Praça Lício Borralho) | 8h

GO – Goiânia – Praça do Trabalhador I 9h

Sudeste



MG – Barbacena – Praça do Rosário | 10h

MG – Belo Horizonte – Praça da Liberdade | 13h30

MG – Brumadinho – Av. Vigilato Braga esquina com Quintino Bocaiúva | 9h

MG – Betim – Viaduto Jacintão | 8h30

MG – Cataguases – Praça Catarina | 8h30

MG – Conselheiro Lafaiete – Prefeitura | 13h

MG – Divinópolis – Rua São Paulo | 09h

MG – Extrema – Praça Getúlio Vargas | 11h

MG – Itaúna – Praça da Matriz | 9h

MG – Juiz de Fora – Parque Halfeld | 10h

MG – Mariana – Centro de Convenções | 9h

MG – Muriaé – Antiga Prefeitura | 11h30

MG – Ouro Preto – Alto da Cruz | 9h30

MG – Passos – Estação Cultura | 16h30

MG – Ponte Nova – Praça Palmeiras | 9h

MG – Sete Lagoas – Pça Tiradentes | 9h

MG – Ribeirão da Neves – Praça de Neves | 9h30

MG – Uberaba – Praça Rui Barbosa | 10h30

MG – Uberlândia – Praça Ismene Mendes (Antiga Tubal Vilela) | 9h30

MG – Viçosa – 04 pilastras da UFV | 09h30

RJ – Angra dos Reis – Praça do Papão no Centro | 10h

RJ – Barra do Piraí – Praça Nilo Peçanha | 9h

RJ – Búzios – Praça da Escola Nicomedes (Em frente ao Porto da Barra) | 16h

RJ – Campos – Praça São Salvador | 10h

RJ – Miguel Pereira Centro, em frente à Fornemat | 12h

RJ – Nova Friburgo – Praça Getúlio Vargas | 14h

RJ – Paty dos Alferes – Praça do Fórum | 10h

RJ – Petrópolis – Praça da Inconfidência | 11h

RJ – Resende – Mercado Popular | 10h

RJ – Rio de Janeiro – Monumento Zumbi | 10h

RJ – São Fidélis – Praça Guilherme Tito de Azevedo | 9h30

RJ – Teresópolis – Carreata na Praça do Sakura | 9h

RJ – Teresópolis – Caminhada Calçada da Fama | 9h

RJ – Três Rios – São Sebastião | 16h

RJ – Vassouras – Praça Eufrásia Teixeira Leite |10h

SP – Araçatuba – Praça Ruy Barbosa | 10h

SP – Barueri – Ato no Boulevard de Barueri | 13h

SP – Carapicuíba – Cohab II, Feira da Av. Brasil com Escola Edgar de Moura Bitencourt | 10h

SP – Cotia – Praça Joaquim Nunes (ao lado do Cemitério) | 13h

SP – Ilha Bela – Praça da Mangueira | 15h

SP – Itanhaém – Calçadão da Praça Narciso Andrade | 10h

SP – Jandira – Ato na Estação de Trem de Jandira | 10h

SP – Mairiporã – Praça do Rosário | 10h

SP – Marília – Bicicletada – Praça da Emdurb | 9h

SP – Marília – Na ilha da Galeria Atenas | 10h

SP – Osasco – Largo de Osasco em frente à Estação CPTM | 12h30

SP – Ribeirão Preto – Esplanada Teatro Pedro II | 9h

SP – Santos – Ato Unificado Baixada Santista Pça Independência | 16h

SP – São Bernardo – Praça da Matriz | 10h

SP – São Carlos – Mercadão | 10h

SP – São Paulo – Masp | 16h

SP – Ubatuba -Estátua do Caiçara- Trevo I 16h

Sul

PR – Apucarana – Av. Curitiba | 10h

PR – Francisco Beltrão – Praça Central | 9h

PR – Pinhais – Prefeitura | 15h

PR – Umuarama – Praça Arthur Thomas | 15h

SC – Araranguá – Relógio do Sol | 10h

SC – Balneário Camboriú – Ato Regional – Praça Almirante Tamandaré | 15h

SC – Blumenau – Praça Dr. Blumenau | 15h

SC – Brusque – Ponte Estaiada | 10h

PR – Cascavel – Em frente a Catedral | 14h30

SC – Criciúma – Rua da Arquibancada (ao lado do Parque das Nações) | 9h30

SC – Chapecó – Em frente à Catedral | 14h

SC – Florianópolis – Largo da Alfândega | 13h

SC – Garopaba – R. Álvaro E dos Santos | 15h

SC – Jaraguá do Sul – Praça ngelo Piazera | 9h

SC – Joinville – Praça da Bandeira | 9h30

SC – Lages – Praça João Costa (Calçadão) | 10H

SC – Rio do Sul – Praça da Catedral | 9h30

SC – Tubarão – Praça da Igreja (Matriz das Oficinas) | 14h

RS – Camaquã – Esquina Democrática | 9h30

RS – Caxias do Sul – Praça das Feiras | 13h30

RS – Pelotas – Caminhada Mercado Público | 10h30

RS – Porto Alegre – Prefeitura | 15h

Atos no Exterior

Alemanha – Berlim – Pariser Platz | 16h (horário local)

Alemanha – Frankfurt am Main, Römer, 16h

Alemanha – Freiburg im Breisgau – (*Aguardando Infos)

Canadá – Toronto – City Hall | 15h (horário local)

EUA – Newark – Ferry St&Wilson St – Ironbound | 12h (horário local)

EUA – Boston – Parkside Sq Subway Station | 13h (horário local)

EUA – Nova York – Union Square | 16h (horário local)

França – Paris – Place de la République | 17h (horário local)

Portugal – Braga – Praça da República (frente ao chafariz) | 18h

Portugal – Lisboa – Rossio (Praça D. Pedro IV) | 18h (horário local)

Portugal – Porto – Centro Português de Fotografia (Largo Amor de Perdição) | 16h30 (horário local)

Reino Unido – Londres – Parliament Square (estátua de Nelson Mandela) na marcha “Reclaim Pride” | 13h (horário local)

Reino Unido – Londres – na Embaixada do Brasil em Londres | 15h (horário local)