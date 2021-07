Flávio diz que Bolsonaro está bem e que cirurgia pode não ser necessária

(foto: @FlavioBolsonaro/CB/D.A Press)

Presidente @jairbolsonaro evoluiu para melhor, acordou bem disposto e, a continuar assim, não precisará fazer cirurgia! Obrigado a todos pelas orações!#QuemManouMatarBolsonaro — Flavio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) July 15, 2021

O senador(Patriota-RJ) afirmou que o quadro de saúde do presidentemelhorou na manhã desta quinta-feira (15/7). O chefe do Executivo segue internado após ser acometido por uma, mas de acordo com o filho dele, não há necessidade de umapara conter o problema no sistema digestivo do presidente.