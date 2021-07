Hospital onde Bolsonaro está internado adia divulgação de boletim para tarde

O Hospital Vila Nova Star, onde o presidente Jair Bolsonaro está internado na zona Sul da capital paulista, adiou a divulgação de boletim médico sobre o estado de saúde do presidente para o fim da tarde desta quinta-feira (15). Inicialmente, havia previsão de sair um boletim nesta manhã.



De acordo com o hospital, nesta quinta-feira (15) deverá ser divulgado apenas um boletim médico e, nos próximos dias, dois a cada 24 horas. Bolsonaro deve ficar em observação por pelo menos 72 horas desde que deu entrada no hospital na noite de ontem (14) com dores abdominais. O presidente segue em acompanhamento médico por causa de uma dobra no tubo digestivo que impede a passagem de alimentos.



Filho do presidente e senador, Flávio Bolsonaro (PSL-SP) informou nesta quarta, 14, que o presidente acordou bem disposto e apresentou melhora do quadro clínico. "A continuar assim, não precisará fazer cirurgia!", escreveu. O presidente está acompanhado no quarto da primeira-dama, Michelle Bolsonaro, e do filho Carlos Bolsonaro, vereador no Rio de Janeiro.