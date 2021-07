Emanuela nega relação entre Precisa e Flávio Bolsonaro

diretora técnica da Precisa Medicamentos, Emanuela Batista de Souza Medrades (foto: Pedro França/Agência Senado)

, negou relação da empresa, que intermediou a compra da vacina indiana Covaxin, com o senador(Patriota-RJ) e disse não conhecer nenhum relacionamento da companhia com o líder do governo na Câmara,As declarações foram dadas durante depoimento na CPI da Covid em respostas ao relator, Renan Calheiros (MDB-AL). Ricardo Barros foi citado pelo deputado Luis Miranda (DEM-DF) como o nome citado pelo presidente Jair Bolsonaro quando o chefe do Planalto teria sido alertado sobre um suposto esquema de corrupção na Covaxin. Barros nega a atuação no negócio.Flávio Bolsonaro, por sua vez, já admitiu conhecer o dono da Precisa Medicamentos, Francisco Emerson Maximiano, alvo da CPI, mas nega ter tido relação comercial com o empresário. O senador levou Maximiano para uma reunião com o presidente do BNDES, Gustavo Montezano, em 13 de outubro.Durante o depoimento, a diretora da Precisa afirmou que a empresa só se reuniu com o ex-diretor de Logística do Ministério da Saúde Roberto Dias após a assinatura do contrato, no pedido de importação. Dias, que chegou a ser preso na CPI, foi acusado de ter pedido propina para aquisição de doses da AstraZeneca, mas negou ter feito qualquer solicitação ilegal.A sessão da CPI foi suspensa por 25 minutos após a primeira fase do depoimento e ainda deve ser retomada hoje. A audiência com o dono da Precisa, por sua vez, foi adiada para agosto.