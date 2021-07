Janaina Paschoal sobre Roda Viva com Luis Miranda: 'Chorei de rir!'

A participação do deputado federal Luis Miranda (DEM-DF) no programa "Roda Viva" desta segunda-feira (12/7) foi motivo de risada para a deputada estadual Janaina Paschoal (PSL-SP), aliada do governo Bolsonaro.





Gente, não sei vocês, mas eu achei o Roda Viva de ontem melhor do que programa humorístico! Chorei de rir! Foi surreal! %u2014 Janaina Paschoal (@JanainaDoBrasil) July 13, 2021





O deputado e seu irmão, Luis Ricardo Miranda, servidor do Ministério da Saúde, denunciaram um suposto esquema de corrupção envolvendo a compra da Covaxin com pressões internas na pasta para compra do imunizante, mesmo com os erros verificados na ordem de pagamento.





Durante o programa, Luis Miranda disse que não apresentou áudios que comprovam o diálogo com o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) sobre as irregularidades, mas disse que "não subirá em palanque" em que o chefe do Planalto esteja.





Anteriormente, ele havia declarado que Bolsonaro teria prometido levar as informações à Polícia Federal e que a situação parecia ser "rolo" do líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros (PP-PR).





Além disso, Miranda também contou no “Roda Viva” um caso em que o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, teria sido ameaçado em ser expulso do cargo, mas não revelou a autoria.