MBL projeta frases contra Bolsonaro no prédio do Ministério da Saúde

Prédio do Ministério da Saúde foi utilizado para ato contra Bolsonaro (foto: Divulgação/MBL) Movimento Brasil Livre (MBL) projetou, na noite desta quinta-feira (8/7), frases contra o presidente Jair Bolsonaro (sem partido). O grupo utilizou uma das paredes do prédio do Ministério da Saúde para o ato. projetou, na noite desta quinta-feira (8/7), frases contra o presidente(sem partido). O grupo utilizou uma das paredes do prédio dopara o ato.









“Consideramos que são inaceitáveis as inúmeras traições e sabotagens do Presidente da República contra os seus eleitores, seja na agenda de combate à corrupção, onde ele blindou sua família através do aparelhamento da Justiça ou seja no retrocesso na agenda econômica: mandou uma privatização com R$ 400 bilhões de prejuízo, tornou o Brasil o 3º país do G20 com maior inflação e enviou uma reforma tributária que duplica os impostos para as empresas. Isso sem falar dos 500 mil mortos”, publicou o deputado federal Kim Kataguiri (DEM-SP).





Além de representantes do MBL, o movimento Vem pra Rua e Livres anunciaram adesão ao ato, em setembro.





Outros protestos contra Bolsonaro foram feitos nos últimos meses, no entanto, movimentos de direita passaram a agendar o ato em setembro.



O MBL, por exemplo, ganhou notoriedade no país ao pedir impeachment de Dilma Rousseff (PT) nas ruas. Suas principais lideranças também apoiaram a eleição de Bolsonaro para presidente em 2018.