CPI: Franciele diz que Ministério faz politização da vacinação

Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde, Francieli Fantinato (foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado)

A ex-coordenadora do, disse em sua apresentação à CPI da Covid que deixou o posto por questões pessoais e pela "politização do assunto" da vacinação contra"Pela politização do assunto em relação à vacinação, decidi seguir meus planos pessoais", disse. Franciele pediu demissão do cargo no último 30 de junho, conforme antecipou o, mas, segundo ela, só ontem recebeu formalmente sua exoneração da função.Francieli apresentou seu currículo e destacou que ocupou funções no Ministério da Saúde pelo perfil técnico, e não por indicação política. Enfermeira, ela está entre os nomes investigados pela comissão. Francieli se recusou a prestar o compromisso de dizer a verdade, amparada por decisão do Supremo Tribunal Federal (STF).A prisão do ex-diretor do Ministério da Saúde Roberto Dias, ontem, provocou desdobramentos. Aliado do presidente Jair Bolsonaro, o senador Ciro Nogueira (PP-PI) pediu que os alvos da comissão passem a se tornar oficialmente investigados, e não sejam mais chamados como testemunhas. A estratégia da questão de ordem é garantir o direito ao silêncio e evitar novas ordens como a dada ontem pelo presidente da comissão, Omar Aziz (PSD-AM).