Simone Tebet para Carlos Bolsonaro: 'Não difunda desinformação'

A senadora respondeu a um vídeo publicado pelo vereador Carlos Bolsonaro nesta quinta-feira (8/7) (foto: Agência Senado/Reprodução) Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ), filho 02 do presidente da República, usou as redes sociais nesta quinta-feira (8/7) para alfinetar a senadora Simone Tebet (MDS-MS). O vereador(Republicanos-RJ), filho 02 do presidente da República, usou as redes sociais nesta quinta-feira (8/7) para alfinetar a senadora(MDS-MS).









Em resposta ao tuíte de Carlos, a senadora se defendeu e disse que a fala foi tirada de contexto. "Não difunda desinformação", completou.

Você sabe que essa fala foi tirada de contexto e não é isso que eu defendo. Não difunda desinformação. %u2014 Simone Tebet (@SimoneTebetms) July 8, 2021





Simone Tebet é líder da bancada feminina no Senado Federal. No dia 30 de junho, ela concedeu uma entrevista para o programa Manhattan Connection onde avaliou os efeitos da CPI no governo Bolsonaro com as revelações





Após a divulgação dos possíveis esquemas de propina nas negociações da vacina , ela acredita que os resultados da comissão estão enfraquecendo o governo popularmente e no exercício do mandato até 2022.





“Os ferimentos são gravíssimos, a depender dos resultados da CPI, do que vamos investigar daqui para frente, e eu estou dizendo num curtíssimo espaço de tempo, estou falando de uns 30 dias, pode ser fatal. Hoje eu diria que o governo se encontra na UTI”, apontou a senadora.





Em 10 de junho, os membros da comissão chegaram a discutir a quebra do sigilo telefônico do vereador Carlos Bolsonaro e de outras autoridades ligadas ao Executivo federal. Objetivo seria expor o chamado gabinete paralelo criado pela gestão do presidente da República na condução da crise do novo coronavírus.





No entanto, o requerimento foi reprovado. O presidente da CPI, Omar Aziz (PSD-AM), argumentou que adotaria a medida apenas para pessoas envolvidas em atos investigados objetivamente pela comissão.