Kassab quer Pacheco no Planalto: 'Mais preparado para disputar e ganhar'

O ex-ministro, presidente nacional do Partido Social Democrático (PSD), já decidiu a aposta do partido para presidência da República em: Rodrigo Pacheco (DEM-MG), o atual presidente do Senado.

Durante entrevista ao Globo, Kassab revelou que vê o senador de Minas Gerais como “o mais preparado para disputar e ganhar as eleições”. Além disso, ele não acredita na reeleição de Jair Bolsonaro (sem partido).



Voto impresso

Ex-ministro dos governos Dilma Rousseff (PT) e Michel Temer (MDB), Kassab, junto com outros 10 presidentes de partidos, se posicionou contra o voto impresso. Também em entrevista ao Globo, ele afirmou que está “preocupado de haver uma organização para questionar o resultado das eleições do ano que vem.”

“Com o voto impresso e a possibilidade de duplicidade na apuração, a manipulação humana pode existir. Qualquer pessoa de má-fé pode criar uma mobilização para questionar o modelo. O sistema brasileiro é admirado no mundo inteiro. Felizmente, a Câmara acordou para o tema e a chance de termos mudanças é muito pequena.”



Reeleição de Bolsonaro

Atualmente, Kassab não acredita com veemência no poder de Bolsonaro para ser reeleito. “Não vou afirmar que Bolsonaro vai perder, porque falta muito, mas as chances dele vêm diminuindo cada vez mais", lembrou.Gilberto Kassab mencionou a última pesquisa Ipec , que apontou 49% de avaliação ruim ou péssima e 24% de ótimo e bom para o governo federal."E ela foi feita antes da demissão do (ministro do Meio Ambiente) Ricardo Salles , o que deixou claro que havia um problema ali. Foi antes também da denúncia grave do deputado Luis Miranda e da imagem terrível do presidente tirando a máscara de uma criança. Então, a cada dia piora e não vejo coisas boas para reverter.”