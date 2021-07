Ciro declara apoio a protestos contra Bolsonaro, para tirar 'inércia' da Câmara

O pré-candidato às eleições de 2022 e vice-presidente do PDT, Ciro Gomes (CE), declarou apoio às manifestações de sábado (3) contra o presidente Jair Bolsonaro. Para Ciro, as manifestações vão ajudar a tirar a "inércia" da Câmara dos Deputados sobre os processos de impeachment contra o chefe do Executivo.



Centrais sindicais e partidos políticos estão convocando militância à manifestação programada para este sábado contra o presidente. Os protestos estavam inicialmente programados para ocorrerem no final do mês, mas foram antecipados após as suspeitas de corrupção nas negociações da compra da vacina contra covid-19 Covaxin pelo governo federal.



"Os políticos estão de olho na carne, estão comendo dentro do chafurdo de ladroeira, de corrupção, de clientelismo que é o governo Bolsonaro", declarou o pedetista. "Se a gente empurrar, Bolsonaro cai", afirmou. Apesar do apoio, na quinta-feira (1º), em entrevista ao Estadão, Ciro descartou participar das manifestações de amanhã.