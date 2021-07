Bolsonaro ironiza 'propininha' em vacinas e volta a atacar CPI da COVID

Luiz Paulo Dominguetti, cabo da Polícia Militar de Minas Gerais, se apresentou como representante dae denunciou um suposto pedido de propina na compra de vacinas da AstraZeneca por um ex-diretor do Ministério da Saúde. O superfaturamento era de US$ 1 por dose, o que daria R$ 2 bilhões a mais, de acordo com Dominguetti.