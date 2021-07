Guedes: tenho certeza que em nenhum momento isso (CPI) vai atingir presidente

O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse nesta quinta-feira, 1º, "ter certeza" de que nenhuma denúncia de corrupção na compra de vacinas contra a covid-19 irá atingir o presidente Jair Bolsonaro.



"O presidente Bolsonaro não entra em conversa furada e corrupção. Ele não dá nem espaço para esse tipo de conversa. Acho até bom se pegarem uma coisa errada, pega logo e vamos tirar. Eu conheço a conduta do presidente em uma base diária. Não existe nem espaço para abrir uma conversa torta, não chega nem perto", afirmou, em evento virtual organizado pelo empresário Abílio Diniz.



Segundo Guedes, porém, haveria muita gente tentando "fazer negócio" em volta do governo. "Tem gente o tempo todo entrando pela janela, pela chaminé, embaixo do tapete, querendo fazer coisa errada", completou.



Ainda assim, o ministro admitiu que as denúncias apurada pela CPI da pandemia têm bloqueado o ritmo de avanço das reformas no Senado. "Mas a Câmara está ligada e girando a toda velocidade. Do ponto de vista da opinião pública isso vai até melhorando a imagem da Câmara e piorando a do Senado", avaliou. "Eu não vou me meter nisso, democracia é isso. Tem que apurar de um lado e construir de outro", concluiu.