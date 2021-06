Senador diz que Bolsonaro acionou Pazuello para investigar Covaxin

Senador da base do governo federal,(MDB-PE) afirmou nesta terça-feira (29/6) que(sem partido), presidente da República, avisou a, ex-ministro da Saúde, a respeito da suspeita de superfaturamento na compra de vacinas antiCOVID. Por causa da suspeita, os parlamentares apresentaram ao) umacontra o governo por suposta prevaricação.

“O presidente da República entrou em contato com o então ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, no dia 22 de março de 2021, segunda-feira, a fim de solicitar realização de uma apuração preliminar acerca dos fatos relatados contra o contrato de compra da vacina Covaxin”, disse Bezerra, durante reunião desta terça (29/6) da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da COVID, no Senado.