Caso Lázaro: Randolfe parabeniza Caiado por garantir segurança da população

Senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) (foto: Waldemir Barreto/Agência Senado) CPI da COVID, senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), parabenizou o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), pela captura e morte do acusado de vários homicídios Lázaro Barbosa, de 32 anos. O vice-presidente dasenador(Rede-AP), parabenizou o governador de, Ronaldo(DEM), pela captura e morte do acusado de vários homicídios Lázaro Barbosa, de 32 anos.





Parabéns às forças de segurança e ao Governador @ronaldocaiado pelo empenho na garantia da segurança da população no caso Lázaro. As investigações precisam continuar para esclarecer a rede de apoio que Lázaro teve. %u2014 Randolfe Rodrigues %uD83D%uDC89%uD83D%uDC53 (@randolfeap) June 28, 2021









Oficialmente, o governador Ronaldo Caiado (DEM), anunciou a captura dele. Lázaro era procurado há 20 dias.

"Ta aí, minha gente, como eu disse, era questão de tempo até que a nossa polícia, a mais preparada do País, capturasse o assassino Lázaro Barbosa. Parabéns para as nossas forças de segurança. Vocês são motivo de muito orgulho para a nossa gente! Goiás não é Disneylândia de bandido", escreveu Caiado no Twitter.