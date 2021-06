Senador Alessandro Vieira: 'Bolsonaro tem medo de mais revelações'

Senado Alessandro Vieira (foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado)

O senador(Cidadania/SE), em entrevista à Globo News nesta segunda-feira (28/6), avaliou que o presidente Jair(sem partido) “tem medo de mais revelações” que possam ser levantadas pela Comissão palrmanterar de Inquérito (CPI) da COVID.Vieira é um dos 18 integrantes dada– 11 titulares e sete suplentes-, em sua maioria de oposição ou integrantes do chamado bloco independente-, e foi um dos senadores que pressionou o(DEM/DF), na sexta-fira (25/6), em depoimento à CPI da COVID, a revelar quem era o parlamento citado por Bolsonaro que estaria envolvido nas negociações que resultaram no contrato de compra da vacina indiana covaxin.Na ocasião, o senador Alessandro Vieira chamou o deputado Luís Miranda de “covarde”, afirmando que ele não tinha a mesma coragem do irmão, Luís Fernando Miranda, servidor público concursado e responsável pelo setor setor de importação de vacinas, remédios e outros insumos do Ministério da Saúde.Mas o deputado acabou cedendo após ser interpelado pela senadora Simone Tebet (MDB-MS). Miranda revelou então o nome de Ricardo Barros (PP-PR), líder de governo na Câmara dos Deputados."Eu sei o que vai acontecer comigo. A senhora [Simone Tebet] também sabe que é o Ricardo Barros que o presidente falou", afirmou Luis Miranda. Simone Tebet insistiu: "O senhor confirma?""Foi o Ricardo Barros que o presidente falou. Foi o Ricardo Barros", repetiu Miranda.