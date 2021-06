Doria anuncia no Twitter entrega de 1 milhão de doses da Coronavac na terça (29)

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), disse, no começo da tarde deste sábado, que o Instituto Butantan vai entregar na próxima terça-feira (29) mais 1 milhão de doses da Coronavac. "Estamos na luta para vacinarmos todos o mais rápido possível", escreveu o tucano em sua conta oficial no Twitter.



Doria também ressaltou, pela rede social, que chegam hoje da China 6 mil litros de Ingrediente Farmacêutico Ativo (IFA) para a produção da vacina contra a covid-19. Com esse insumo, o Butantan poderá produzir 10 milhões de doses do imunizante.



De acordo com o Butantan, até a sexta-feira da semana passada (18), 52 milhões de doses da Coronavac haviam sido encaminhados ao Programa Nacional de Imunizações (PNI), do Ministério da Saúde.