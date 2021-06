Bolsonaro diz que Ricardo Salles foi um excelente ministro do Meio Ambiente

Na semana em que o ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, deixou o cargo o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) voltou a defender a indicação do ex-auxiliar para o ministério, nome que esteve na gestão desde o início do governo. "Um excelente ministro do Meio Ambiente", disse Bolsonaro sobre Salles, durante discurso a plateia de empresários em Chapecó (SC).



Das ações do ex-ministro, Bolsonaro elogiou a redução em 80% das multas ambientais aplicadas no campo e a não demarcação de novas terras indígenas. Entre os nomes da configuração inicial de seu governo, Bolsonaro também destacou a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, e o ministro da Secretaria-Geral da Presidência do Brasil, Onyx Lorenzoni, quem recentemente passou a integrar a tropa de choque bolsonarista contra os avanços da CPI da Covid.



Segundo o presidente, a comissão está inventando uma "corrupção virtual", uma vez que no seu governo não foi gasto um centavo para a compra da vacina Covaxin. Segundo mostrou o Estadão/Broadcast, o governo assinou contrato em que se compromete a pagar valor dez vezes maior que o anunciado pela vacina.