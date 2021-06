CPI: Ex-secretário de Saúde do Amazonas não descarta possibilidade de 3ª onda

O ex-secretário de Saúde do Amazonas Marcellus Campêlo não descartou a possibilidade de uma terceira onda de pandemia da covid-19 atingir o Estado. Antevendo um possível recrudescimento do número de casos de covid, ele afirmou que já foi apresentado ao ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, um plano de contingência para lidar com um novo aumento no número de casos no Estado.



Durante seu depoimento à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid, o ex-secretário afirmou que o plano de contingência prevê medidas específicas para lidar com possíveis problemas com o consumo e o fornecimento de oxigênio no Estado. Segundo Campêlo, há o plano de instalar mais 30 usinas de oxigênio no Amazonas, sendo que cinco já estão compradas e outras 25 em processo de instalação.