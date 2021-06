Ex-mulher de Valdemar Costa Neto é motorista de Uber em Miami

Responsável por um depoimento devastador contra o ex-marido Valdemar da Costa Neto na CPI do Mensalão, a ponto de levá-lo para a prisão, Maria Christina Mendes Caldeira é, hoje, motorista do Uber em Miami, nos Estados Unidos. Dirige um Ford Focus prata. Responsável por um depoimento devastador contra o ex-marido Valdemar da Costa Neto na CPI do Mensalão, a ponto de levá-lo para a prisão,é, hoje, motorista do, nos Estados Unidos. Dirige um Ford Focus prata.





Longe da vida de madame que tinha quando era casada com Valdemar — ela conta que o ex-marido gastou US$ 1 milhão jogando Baccarat quando estavam no Caribe —, Maria Christina acorda bem cedo para pegar passageiros no aeroporto de cidade norte-americana.





Na última quinta-feira (10/06), às 6h49 da manhã, ela atendeu um passageiro que desembarcava do Brasil. Sem cerimônia, apresentou-se como ex-mulher do notório político, hoje presidente do PL e um dos principais aliados do presidente Jair Bolsonaro dentro do Centrão.

Mal financeiramente

Maria Christina, que estava com sua cadelinha no banco da frente do carro, contou que está mal financeiramente e que aluga um apartamento na área da Brickel, no Distrito Financeiro de Miami. Paga US$ 1.400 (cerca de R$ 7.200) por mês.





Além de motorista do Uber — tem avaliação 4,92, muito boa —, a ex de Valdemar da Costa Neto faz corretagem de imóveis. Contudo, admite que não consegue faturar nada com essa atividade atualmente porque o mercado está muito ruim.





Costa Neto que se prepare. Caso vá para Miami e chame um Uber, corre o risco de dar de cara com a ex, que foi para os Estados Unidos acusando o político de ameaçá-la de morte.