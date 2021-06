CPI da Covid: Queiroga reafirma que população adulta será vacinada neste ano

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, respondeu ao relator da CPI da Covid no Senado, Renan Calheiros (MDB-AL), que mantém a previsão de imunizar toda população adulta brasileira contra a covid-19 até o fim deste ano. Mais cedo, Calheiros disse que no atual ritmo de vacinação, levaria mais de dois anos, até fevereiro de 2024, para que a imunização fosse concluída.



"Para vacinar todos até 31 de dezembro de 2021, nos informa o setor de pesquisa do Senado Federal, precisamos de 1.243.570 doses aplicadas diariamente", afirmou Calheiros. O senador afirmou também que o número sobe se for considerado o período entre aplicação da vacina e aquisição da imunidade. "Para vacinar todos até 31 de outubro de 2021, precisamos de 1.754.628 doses aplicadas diariamente", completou o relator.



O ministro da Saúde, durante depoimento à CPI, também reforçou que não descarta campanhas de vacinação anuais contra a covid-19 e disse que a pasta já se prepara para vacinar novamente a população no próximo ano, em 2022.