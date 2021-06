Bolsonaro diz que Nise foi ''humilhada'' na CPI da COVID: 'covardia'

Oncologista Nise Yamaguchi durante depoimento na CPI da COVID (foto: Jefferson Rudy/Agência Senado)

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) disse que a médica Nise Yamaguchi foi humilhada pelos senadores no depoimento desta terça (1º/6) à CPI da COVID. Apontada como conselheira do governo federal na pandemia, ela prestou depoimento durante quase oito horas.





“Hoje estava lá a Nise Yamaguchi, estudiosa no assunto, e está sendo humilhada. É uma covardia. Covardia. Um cara (Renan Calheiros, MDB-AL) com 17 inquéritos no Supremo, PhD em corrupção, e tentando fazer o quê? Mas olha que ridículo”, disse o presidente a apoiadores em Brasília.Um dos questionamentos feitos agirou em torno de um decreto que teria sido elaborado para mudar a bula da hidroxicloroquina.Ela é uma das maiores defensoras do uso do medicamento para combater aapesar de especialistas comprovarem a ineficácia.“Ficaram uma hora batendo na Nise. ‘A senhora ficou sabendo do decreto para mudar ada cloroquina?’. Eu não sabia que se mudava bula com decreto”, completou o presidente.Também nesta terça-feira, o relator da CPI disse que não vai mais convocar defensores do chamado “tratamento precoce” contra a COVID-19 para prestar depoimento."Não temos mais interesse de ficar dando palco para defesas da cloroquina. A ciência, a academia, a OMS (Organização Mundial da Saúde)... Todo mundo contraria isso", disseapós o depoimento de Nise.Segundo Calheiros, o que fica comprovado com os depoimentos de Yamaguchi, juntamente com o da secretária de Gestão do Trabalho e Educação do Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro, é que houve "a utilização da cloroquina e dos produtos do tratamento precoce como política pública, gastando dinheiro público, em detrimento da vacinação".