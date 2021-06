Rosa dá 5 dias para Omar Aziz informar sobre convocação de governadores

A ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal (STF), deu cinco dias para o presidente da CPI da Covid, senador Omar Aziz (PSD-AM), se manifestar sobre a convocação de governadores para prestar depoimento na comissão parlamentar.



"Diante da urgência qualificadora da tutela provisória requerida e da relevância do problema jurídico-constitucional posto, requisitem-se informações prévias ao Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Pandemia, Senador Omar Aziz, a serem prestadas no prazo de 05 dias", escreveu.



Ela vai ouvir o senador antes de decidir sobre o pedido de 19 governadores para anular convocações já aprovadas e proibir novos depoimentos. A ministra também pediu pareceres da Advocacia Geral da União e da Procuradoria Geral da República.



Os governadores levaram a questão ao Supremo Tribunal Federal depois que nove deles foram chamados para serem interrogados na CPI a pedido de senadores governistas. O argumento central é o de que a comissão parlamentar não tem competência para convocar autoridades estaduais, que devem ser investigadas pelas Assembleias Legislativas. Outro ponto levantado é sobre uma alegada imunidade que blindaria os chefes do Poder Executivo de convocações em comissão parlamentares.