Flávio Bolsonaro reclama da esquerda e imprensa: 'Estão torcendo contra'

Flávio Bolsonaro (sem partido-RJ) usou as redes sociais nesta terça-feira (1/6) para alfinetar os apoiadores da esquerda e a imprensa brasileira.

Mesmo com a esquerda e a grande mídia torcendo contra, o Brasil caminha rumo ao progresso! https://t.co/7U1ad9ETpo %u2014 Flavio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) June 1, 2021





O parlamentar compartilhou uma publicação feita pelo seu pai, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido), no Twitter. O chefe do Executivo federal anunciou a chegada de máquinas do Exército Brasileiro na BR-156 em Laranjal do Jari, no estado do Amapá, que inciarão o asfaltamento do trajeto.

No post, o presidente também usou um vídeo de uma mulher, aparentemente moradora da região, comemorando a chegada dos caminhões na cidade.

- As primeiras máquinas do 8° BEC chegam para asfaltar a BR-156 em Laranjal do Jari/Amapá.

- Um novo desafio para a Engenharia Militar. Parabéns ao @exercitooficial , pic.twitter.com/UnWbqvBjtO %u2014 Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) June 1, 2021



"As primeiras máquinas do 8° BEC chegam para asfaltar a BR-156 em Laranjal do Jari/Amapá. Um novo desafio para a Engenharia Militar. Parabéns ao Exército Brasileiro", afirmou Bolsonaro.

A obra, envolvendo construção de bueiros e terraplanagem no lote 4, que abrange os primeiros 61 quilômetros entre Macapá e Laranjal do Jari, é responsabilidade do 8º Batalhão de Engenharia de Construção, com sede em Santarém, no estado do Pará. A previsão é de que as ações sejam iniciadas no dia 14 de junho.