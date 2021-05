Integrantes do Patriota vão ao TSE contra a filiação de Flávio Bolsonaro

Depois do filho Flávio, presidente Jair Bolsonaro, atualmente sem partido, pode ser filiado ao Patriota (foto: Agência Brasil/Reprodução) Patriota, realizada nesta segunda-feira (31/5) – em que foi anunciada a filiação do senador Flávio Bolsonaro e uma possível ida do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) para a legenda –, se tornou alvo de uma contestação na Justiça Eleitoral.



Eles alegam que Barroso cometeu uma série de inrregularidades para obter a maioria e mudar no Estatuto, para priorizar e facilitar a entrada da família Bolsonaro no partido.

Um vídeo de uma votação está viralizando nas redes sociais. Nele, é possível ver que grande parte dos filiados não concorda com a adesão de Flávio à legenda.









A convenção nacional do Patriota, que aprovou hoje a filiação da família Bolsonaro, foi muito organizada, hein? pic.twitter.com/1LdeNGYNde %u2014 Lucas Ragazzi (@LRagazzi) May 31, 2021



Suspensão

No domingo, nove membros do Patriota pediram ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para suspender as medidas adotadas pelo presidente da sigla. A ação foi distribuída ao ministro Edson Fachin, que ainda não se manifestou.





“Como já dito e demonstrado por amostragem, há vontade individual do Presidente Nacional Adilson Barroso de filiar o Exmo. Sr. Presidente da República Jair Bolsonaro e acomodar seu grupo político nas fileiras do PATRIOTA, decisão que é competência da convenção nacional”, diz o trecho da ação.





Os integrantes do partido ainda afirmam ao TSE que o presidente do Patriota convocou a convenção nacional "de forma sorrateira, sem dar ampla publicidade aos membros do partido e aos próprios convencionais, na qual pretende sobre aprovação da filiação de figura expoente na política nacional como o Exmo. Sr. Presidente da República Jair Bolsonaro, candidato à reeleição".