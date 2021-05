Forças Armadas sonegam a civis leitos desocupados para tratar COVID

Os senadores Omar Aziz, presidente da CPI da Covid, e Renan Calheiros, relator (foto: Edilson Rodrigues / Agência Senado )

Ociosidade

Documento enviado pelo Ministério da Defesa à Comissão Parlamentar de Inquérito () da, do Senado, revelam que o comando das Forças Armadas negou o compartilhamento de leitos de enfermarias e UTIs com civis, apesar de haver vagas disponíveis emA pasta não detalhou quando os governos estaduais pediram os leitos, mas as planilhas entregues à CPI mostram que, em diversos períodos de janeiro a abril deste ano, haviaEm uma série de reportagens, arevelou a ociosidade de leitos em hospitais militares, especialmente de enfermaria, e a reserva de vagas a integrantes das Forças Armadas.Braga Netto foi convocado a prestar esclarecimentos na Câmara dos Deputados, ocasião em que negou essa ociosidade e em que sustentou o argumento de que esses hospitais não integram a rede pública. Ele aponta valores menores de uso de dinheiro público nessas estruturas e diz que a maior fatia do financiamento sai de contribuição dos próprios militares.Após a publicação as reportagens, a CPI incluiu o assunto no escopo da investigação e aprovou requerimento com requisição de informação ao Ministério da Defesa. Um projeto de lei que permite o compartilhamento de vagas com civis teve a urgência aprovada pelo plenário da Câmara.