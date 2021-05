Irmão da bolsonarista Carla Zambelli ganha cargo no governo federal

Carla Zambelli é um dos principais esteios do bolsonarismo no Congresso Nacional (foto: Pablo Valadares/Câmara dos Deputados)

Histórico

O irmão da deputada federal Carla Zambelli (PSL-SP), Bruno Zambelli Salgado, ganhou cargo comissionado no, Pecuária e Abastecimento. A nomeação consta na edição desta terça-feira (25/5) do Diário Oficial da União. Segundo o documento, ele vai atuar como chefe de gabinete da Secretaria Especial de Assuntos Fundiários.O documento que oficializa a contratação é assinado por Marcos Montes, secretário-executivo da pasta de Agricultura. Carla Zambelli é aliada ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e defensora ferrenha do chefe do poder Executivo nacional. A contratação de Bruno foi antecipada pelo "UOL" e confirmada peloO homem, de 42 anos, foi lotado em um posto DAS 101.4 — o código significa que a remuneração mensal do novo funcionário da pasta de Agricultura será de R$ 10.373,30. Em 2020, Bruno tentou ser vereador em São Paulo, mas perdeu a disputa . Ele se candidatou pelo PRTB.Em Mairiporã (SP), o pai de Carla, Hélio Zambelli compôs chapa como vice-prefeito, pelo Patriota, mas também saiu derrotado. Na mesma cidade, a cunhada Tatiana Zambelli (PTB), não conseguiu se eleger parlamentar municipal.À Justiça Eleitoral, Bruno Zambelli não especificou sua ocupação. No sistema que registra as candidaturas concorrentes em 2018, sua profissão está contemplada pela categoria “outros”. Nas redes sociais, ele tem postura similar à da irmã, compartilhando mensagens em apoio a Bolsonaro e que defendem pautas conservadoras.