'Aziz dá aula de medicina e desmonta Mayra', avalia Gleisi Hoffmann

A presidente nacional do PT e vice-líder do partido na Câmara, Gleisi Hoffmann (PR), comentou a intervenção do presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid no Senado, Omar Aziz, no depoimento da secretária de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde do Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro, conhecida como Capitã Cloroquina.



"Omar Aziz dá outra aula de medicina e desmonta Capitã Cloroquina que fica sem palavras. Até o seu ministro da saúde disse aqui que não tem comprovação científica", disse a petista. Mais cedo, na CPI, Aziz questionou Mayra Pinheiro sobre a eficácia da cloroquina contra a covid. "Na sua visão, a cloroquina é antiviral", disse Aziz. Mayra então respondeu que o medicamento "tem efeito antiviral".