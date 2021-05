Datafolha: 54% rejeitam a nomeação de militares para cargos no governo

(foto: Ministério da Defesa/ Reprodução)

A maior parte da população rejeita ade militares para cargos no governo federal, de acordo com o. A informação foi divulgada pelana tarde deste sábado (22/5).A pesquisa foi feita pelo instituto entre os dias 11 e 12 deste mês e aponta que 54% dos entrevistados sãoà presença dos militares nesses postos. 41% que sãoSegundo o levantamento, 5% dos entrevistados não souberam opinar.A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. O Datafolha ouviu de maneira presencial 2.071 pessoas em todo o país, e o nível deé de 95%.No ano passado, o instituto também fez esse. Na ocasião, 52% se disseram contrários à presença dos militares no governo, ante 43% favoráveis.