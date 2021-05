Bolsonaro: 'CPI continua sendo um vexame nacional'

Bolsonaro voltou a falar sobre o tratamento precoce (foto: Reprodução/Twitter)



O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) voltou a criticar a CPI da COVID no Senado, que investiga ações e eventuais omissões do governo federal no enfrentamento à pandemia.



Durante transmissão ao vivo, nesta quinta-feira (20/5), ele voltou a defender o tratamento precoce e atacou os senadores da oposição.

“A CPI continua um vexame nacional. Não querem investigar desvio de recursos. Querem falar sobre... Não vou falar o nome para não cair a live. É aquele negócio que se usa para combater a malária. Usei lá atrás, mais ou menos em junho ou julho, e no outro dia estava bem”, ressaltou o presidente.

“O Brasil é o país da hipocrisia, a começar por essa CPI. Dá vontade de ser deputado para falar o que eu penso. Como sou presidente, não pega bem”, disse Bolsonaro, que voltou a atacar o senador Renan Calheiros (MDB-AL). “O relator foi bem intitulado pelo senador Flávio Bolsonaro na semana passada”, disse.





Por fim, o presidente fez breve comentário sobre o depoimento do ex-ministro da Saúde. “Pazuello foi muito bem”, frisou.

A live desta quinta-feira foi realizada em Imperatriz-MA e contou com a presença do presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, e do ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas.



O governo fará novas ações no Maranhão nesta sexta-feira (21/5).