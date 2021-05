CPI da Covid: Vieira diz que Pazuello não entendeu missão de salvar vidas

Sessão da CPI é retomada com Aziz questionando Pazuello sobre carta da Pfizer

Sessão da CPI é retomada com Aziz questionando Pazuello sobre carta da Pfizer

Vídeo: Queiroz participa de churrasco e de aglomeração com amigos em BH

Vídeo: Queiroz participa de churrasco e de aglomeração com amigos em BH