Pazuello diz que não passou mal no nível de suspender a sessão e agradece Alencar

No início dos trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito da (CPI) Covid, nesta quinta-feira, 20, o ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello e o senador e médico Otto Alencar (PSD-BA) conversaram sobre o episódio da quarta-feira, 19, quando, durante um intervalo dos trabalhos da comissão, Pazuello passou mal e foi atendido pelo senador. O ex-ministro esclareceu que não teria sido este o motivo para a suspensão de sua oitiva que continua nesta quinta-feira.



Pazuello agradeceu o atendimento de Otto Alencar, que, segundo ele, foi "muito atencioso" em ajudá-lo.



O senador, por sua vez, aproveitou a oportunidade para brincar com o ex-ministro. "Eu fiz a consulta pelo [Sistema Único de Saúde] SUS, não precisa me pagar nada", disse o médico.