Bolsonaro: 'Alguns xiitas atrapalham o desenvolvimento do Brasil'

“Uma rodovia em Mato Grosso, para você seguir destino, tem que passar por 50 quilômetros por dentro de uma aldeia indígena que não pode ser asfaltada por decisão judicial. O Poder Judiciário é importante para nós, mas alguns xiitas atrapalham o desenvolvimento do Brasil”, disparou o presidente.





Durante o evento, Bolsonaro disse que seu governo “se preocupou com a demarcação de terras indígenas” e completou dizendo que não demarcou nenhuma.





CPI da COVID, que ouviu, nesta terça-feira, o ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. Apesar de o senador e filho do presidente, Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ), ter ido à sessão Em seu discurso, Bolsonaro não fez nenhuma referência à, que ouviu, nesta terça-feira, o ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. Apesar de o senador e filho do presidente,(Republicanos-RJ), ter ido à sessão defender o ex-chanceler , o chefe do Planalto não comentou sobre o depoimento de Araújo.

Em evento nonesta terça-feira (18/5), o presidente(sem partido) disse que “alguns xiitas atrapalham o desenvolvimento do Brasil”. Bolsonaro demonstrou irritação pelo fato de algumas estradas, sobretudo no Norte do país, não poderem ser asfaltadas por passarem em