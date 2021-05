Presidente da Câmara de SP,Milton Leite diz que Covas tinha 'coragem dos grandes'

O presidente da Câmara Municipal de São Paulo, vereador Milton Leite (DEM), disse que está desolado com a morte do amigo, o prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB) e que não será fácil continuar sem ele. "Tento buscar forças para me despedir e encontrar explicação para a brutalidade da doença que leva um homem tão novo, no auge da sua vida", declarou, nas redes sociais.



"Você tinha muitos planos. Tinha a coragem dos grandes. Nossa amizade será eterna, assim como sua memória", completou o vereador. Com a morte de Covas, o vice Ricardo Nunes (MDB) assume a Prefeitura de São Paulo e Leite se torna a segunda pessoa na linha sucessória para o cargo.



Covas morreu na manhã deste domingo aos 41 anos. Ele lutava desde novembro de 2019 contra um câncer que, inicialmente, atingiu o trato digestivo. Nas últimas semanas, exames detectaram novos tumores no fígado, na estrutura da bacia e na coluna vertebral.