Lula presta condolências aos familiares de Covas

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva lamentou neste domingo a morte do prefeito licenciado de São Paulo, Bruno Covas (PSDB).



"Meus sentimentos aos familiares, amigos e correligionários de Bruno Covas, que nos deixou hoje após travar uma longa e dura batalha contra o câncer. Que Deus conforte o coração de sua família", disse, em sua conta do Twitter.



Até a manhã deste domingo, o presidente Jair Bolsonaro ainda não se manifestou sobre o ocorrido.



Covas morreu neste domingo aos 41 anos, após uma longa batalha contra um câncer no sistema digestivo.