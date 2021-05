ALMG elege comando da Comissão de Ética e vai analisar caso Bartô

Ulysses Gomes (PT) foi escolhido o presidente da Cmissão de Ética (foto: Willian Dias/ALMG )

A Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) elegeu em reunião, na tarde desta quarta-feira (12/05), o comando da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar. Foram eleitos para o cargo de presidente o deputado Ulysses Gomes (PT) e, para o cargo de vice-presidente, o deputado Hely Tarqüínio (PV).





Além dos dois, a audiência contou com a presença dos deputados André Quintão (PT), Cássio Soares (PSD), Gustavo Valadares (PSDB), Roberto Andrade (Avante) e Arlen Santiago (PTB).









Na ocasião, enquanto o suspeito era detido em seu apartamento, em um edifício da Avenida Afonso Pena, no Centro da capital, Bartô acompanhou a ação no corredor do prédio, ao lado de testemunhas do suposto ataque . O partido Novo se posicionou dizendo que a postura do deputado foi “deplorável” e “vergonhosa”.





“A atitude de Bartô, deputado estadual de Minas Gerais, é vergonhosa e completamente incompatível com a de um servidor público, especialmente do Novo, partido que foi fundado para transformar o Brasil em um país admirável. O Diretório Nacional já tomou as medidas cabíveis junto à Comissão de Ética Partidária para punir adequadamente este ato deplorável, que desrespeita o Estado de Direito, a Constituição e o Estatuto do Novo”, informou o partido em nota.





Diante disso, Bartô deve ser expulso do partido . Na última quinta-feira (6/5), a Executiva Nacional do Novo anunciou que vai punir o deputado. O caso foi repassado à Comissão de Ética Partidária.





A definição do futuro do parlamentar deve ser rápida, pelo fato de ter poucos processos em análise pelo comitê.





Na Comissão de Ética, Bartô poderá apresentar sua versão dos fatos e recorrer caso a decisão seja contrária. Uma das alegações do deputado é que a manifestação bolsonarista não versava apenas sobre pautas antidemocráticas, mas também tratou de temas defendidos por ele, como o voto impresso.