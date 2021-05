Nise Yamaguchi diz que declarações de Barra Torres não representam a realidade

A médica Nise Yamaguchi afirmou que as declarações do diretor-presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), Antonio Barra Torres, "não representam a realidade". Em depoimento nesta terça-feira, 11, à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid no Senado, Barra Torres afirmou que a médica foi responsável por sugerir a inclusão de recomendação para uso da cloroquina contra a covid-19 na bula do medicamento. O remédio, entretanto, não possui eficácia comprovada contra a doença.



Em nota, Nise afirma que é médica imunologista e oncologista, e que assessorou "os últimos quatro Governos Federais, bem como o do Estado de São Paulo". "Já existem evidências científicas comprovadas para o uso de medicações que possam auxiliar no combate às fases iniciais da COVID-19 e, caso seja convocada, estarei à disposição da CPI da Covid-19 para esclarecimentos", destaca.