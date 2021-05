Em depoimento à CPI da Covid, o presidente da Anvisa, Antonio Barra Torres, afirmou nesta terça-feira, 11, que o órgão "jamais" aprovou qualquer protocolo de tratamento com medicação 'off-label' para a covid-19, como é o caso da cloroquina. A indicação 'off-label' acontece quando o alvo de tratamento não está na bula do remédio.



"Anvisa não trabalha em absoluto com 'off label', nós não tratamos de protocolo de tratamento", disse o presidente da Anvisa em resposta ao senador Otto Alencar (PSD-BA). O parlamentar relatou a Barra Torres declaração atribuída a Bolsonaro sobre um protocolo de tratamento de covid que seria elaborado pela Anvisa.



"O que houve de aprovação de protocolo foi de estudo, de pesquisa, não de uso. Protocolos de uso tinham no Ministério da Saúde, mas a Anvisa não aprova protocolos de uso", disse Barra Torres. "Houve esperança sobre hidroxicloroquina no começo. Depois de estudos, a sinalização que temos hoje (sobre hidroxicloroquina) é menos favorável", ressaltou o presidente da Anvisa.