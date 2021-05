Bolsonaro chama jornalistas de canalhas: 'Orçamento secreto é invenção'

(foto: AFP / EVARISTO SA)

O presidente Jair Bolsonaro negou, nesta terça-feira (11/5), que existasecreto, revelado pelo jornal O Estado de S. Paulo no último domingo (9/5). Reportagemde um orçamento paralelo de R$ 3 bilhões em emendacom o objetivo de aumentar sua base no Congresso Nacional. O esquema, chamado de "tratoraço", teria sido criado no fim do ano passado.