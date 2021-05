Carlos Bolsonaro posta meme de Kim Jong-un: 'Mande para uma feminista'

Carlos Bolsonaro é vereador do RJ e filho '02' do presidente (foto: Redes Sociais/Reprodução) Jair Bolsonaro (sem partido) e vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro (Republicanos) usou as redes sociais nesta sexta-feira (7/5) para “alertar” e fazer uma "piada" com feministas sobre as falas do líder Supremo da Coreia do Norte, Kim Jong-un. O filho ‘02’ de(sem partido) edo Rio de Janeiro,(Republicanos) usou as redes sociais nesta sexta-feira (7/5) para “alertar” e fazer uma "piada" comsobre as falas do líder Supremo da Coreia do Norte,





Imagine se é outro que chegue perto de falar isso, como maior parte da imprensa agiria? Mas é do time, então tá tranquilo! pic.twitter.com/K5L9osPFoy %u2014 Carlos Bolsonaro (@CarlosBolsonaro) May 7, 2021





Segundo Carlos, caso a piada fosse feita por outra pessoa (Jair Bolsonaro), a maior parte da imprensa o atacaria. “Imagine se é outro que chegue perto de falar isso, como a maior parte da imprensa agiria? Mas é do time, então tá tranquilo”, escreveu.





Com a frase, '02' insinua que a imprensa, além de ser parcial com as frases de Jair Bolsonaro, também apoia o regime da Coreia do Norte, no qual ele acredita ser “comunista”.





O post do vereador acabou sendo considerado por alguns internautas como “machista”. Já os apoiadores de Carlos citam o nome da jornalista Manuela D'Ávila (PcdoB).