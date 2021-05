Tik Tok: deputada bolsonarista faz vídeo de dancinha na Câmara

Deputada e dois funcionários filmaram dancinha na Câmara, em Brasília (foto: Câmara dos Deputados/Divulgação)

A deputada federal Alê Silva (PSL-MG) causou polêmica nas redes sociais ao postar um vídeo gravado no salão verde da Câmara dos Deputados fazendo uma dancinha popular na plataforma Tik Tok.



Na publicação, ela aparece ao lado de dois funcionários dançando a música "Carpinteiro", que vem fazendo sucesso no aplicativo.





"A deputada bolsonarista, Alê Silva, não tem mesmo o que fazer na Câmara?! O Brasil com mais de 400 mil mortes e essa criatura usa as dependências da Câmara p/ fazer dancinha?!!", postou Perpétua.





No vídeo original, Alê Silva postou a descrição: “Depois de 12 horas de sessão no plenário e 'nós tá' como?".





A repercussão foi negativa. Muitos internautas não viram graça no comportamento da parlamentar, especialmente pelo momento que o país atravessa, com centenas de milhares de mortes pela COVID-19.



"Qual o propósito disso, deputada Alê Silva??", questionou Leandra Souto. "Nossa e nem pra ter graça a dança. Isso aí no Tik Tok não pega nem 10 mil views", afirmou Jeniffer Prioli. "Tik Tok de péssimo nível pago com dinheiro público", postou Pedro Ronchi.