CPI do Coronavírus: Governo considera dia perdido, diz blogueira

O governo considera esta terça-feira (04/5) praticamente perdida na CPI da Covid, mas, ainda assim, não vai entregar os pontos." A informação é do Blog da Denise, do Correio Braziliense





"A ideia é lembrar que o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta recomendava que as pessoas não procurassem atendimento logo nos primeiros sintomas e, além disso, tem pretensões políticas.", diz Denise Rothenburg. "O depoimento que mais preocupa é o de Nelson Teich, o ministro que tentou colocar o Brasil na linha de frente dos testes das vacinas e saiu porque não quis incluir a hidroxicloroquina no protocolo de atendimento do Ministério da Saúde."





pandemia." post do blog revela ainda que "a guerra de narrativas será voltada para Mandetta. Pelo menos parte dos governistas está disposta a tentar emparedar o ministro que, por sua vez, falará das dificuldades do governo em lidar com a."