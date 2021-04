TRF-4 revoga prisão de Eduardo Cunha

revogou, nesta quarta-feira (28/4), a prisão do ex-presidente da Câmara(MDB). As informações são da CNN Brasil.



Com a nova decisão, Eduardo Cunha deve deixar de usar tornozeleira eletrônica. Mesmo assim, o passaporte do ex-deputado seguirá retido.

A decisão de revogar a prisão foi unânime do tribunal, que atendeu um pedido de habeas corpus da defesa do ex-parlamentar.



“Finalmente a Justiça começa a ser concretizada” afirmou o advogado Ticiano Figueiredo que defende o ex-deputado.



O ex-deputado tinha sido condenado a 15 anos e 11 meses de reclusão pelos crimes de corrupção passiva e de lavagem de dinheiro na Lava-Jato no Paraná. Ele foi acusado de exigir e receber US$ 5 milhões em propina em contratos de construção de navios-sonda da Petrobras.





No periodo em que ficou preso, Cunha escreveu um livro chamado "Tchau Querida" no qual conta os bastidores do impeachment da ex-presidenteRousseff (PT).Leia: Eduardo Cunha diz que vai apoiar Jair Bolsonaro contra o PT Cunha foi um dos maiores articuladores políticos da queda de Dilma, ao aceitar a tramitação do pedido de impeachment na Câmara.